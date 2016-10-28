Предстоящие выходные, 29 и 30 октября, обещают быть насыщенными не только потому, что это канун Хеллоуина. В городе открываются сразу несколько выставок, а также запланированы различные фестивали. Подробнее о некоторых из них - в нашей афише.

В Петербург привезли картины 29 каталонскиx сюрреалистов

29 октября в Эрмитаже открывается выставка «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали». Среди экспонатов представлено 8 работ Дали, в их числе знаменитая картина «Сон вызванный полётом пчелы около плода граната, за секунду перед пробуждением» и скульптура «Венера с выдвижными ящиками».

Подробнее о выставке читайте в репортаже Metro.

Общегородской праздник Светящихся тыкв

Два дня подряд, 29 и 30 октября, в парке им.Бабушкина с 19:00 будет проходить общегородской праздник. Организаторы приглашают на костюмированный парад, ярмарку мастеров аквагрима, всенародную выставка резных фонарей Джека (тыкв) и огненно-пиротехническое шоу от лучших мастеров огня Петербурга.

Апогеем праздника станет единовременный запуск в небо светошариков. Вход на все мероприятия свободный.

Герои таинственных сказок пройдут по центру Петербурга

29 октября, в канун самой мистической ночи, герои "BAJKI. Сказки для взрослых" пройдут по центру Петербурга. Герои таинственных сказок пройдут от Моховой улицы (старт в 19.00) через мост Белинского, мимо цирка Чинизелли, далее - по Караванной улице на Невский проспект.

Завершится маршрут на Малой Конюшенной улице, где в 19.30 у памятника Николаю Гоголю начнется балаганное представление, участниками которого станут случайные прохожие.

В Ленинградском зоопарке отметят «День тыквы»

В этот день для гостей Ленинградского зоопарка проведут мастер-класс по резьбе по тыкве (павильон «Экзотариум», 1 этаж с 13.00 до 15.00), а также приглашают угостить этими тыквами обитателей зоосада. Подробную программу показательных кормлений смотрите на сайте зоосада.

День Открытых Дверей в приюте "Ржевка"

В субботу, 29 октября, состоится День Открытых Дверей в приюте для животных "Ржевка". Посетители смогут познакомиться с кошками, погулять с собаками, сфотографироваться с ними, пообщаться с теми, кто взял животное из приюта, увидеть их счастливую жизнь дома, сфотографироваться на память и согреться бесплатными чаем-кофе и выпечкой. Гостей ждут с 11:00 до 17:00. Подробнее - в паблике в соцсети.

Презентация альбома группы "Мельница"

29 октября в 20.00 на сцене клуба Космонавт группа Мельница представит свой новый альбом «Химера», который является продолжением предыдущей пластинки «Алхимия». Как отмечают организаторы, концертная программа «Химера» – это яркое и красочное шоу, новая веха в истории группы.

Илья Чёрт из группы "Пилот" проведёт кулинарный мастер-класс на Веган Фесте

Благотворительный Веган Фест пройдёт в Петербурге в третий раз 29 и 30 октября с 12:00 до 20:00 в Лофт проекте “Этажи”. На различных площадках будут проводиться кулинарные мастер-классы, уроки по созданию хенд-мейд косметики, эко-ярмарка, фудкорт, зелёный салон красоты, детская программа, живая музыка, fashion-показ. Илья Чёрт присоединится к мероприятиям второго дня фестиваля, в воскресенье. Подробнее в нашем анонсе.

Легенды петербургской джазовой сцены дадут бесплатный концерт

Легенды петербургской джазовой сцены Billy’s Band, рокабилли-квартет The Spootniks и один из лучших live коллективов России St. Petersburg Ska-Jazz Review дадут бесплатный концерт в ТРЦ «Охта Молл» в рамках осенней сессии фестиваля Санкт-Петербургский Крафт Уикенд, который состоится в эти выходные, сообщают организаторы. 29 октября в 16:00 на сцену выйдут The Spootniks, 17:00 - St. Petersburg Ska Jazz Review, 18:30 - Billy’s Band.

В Этнографическом музее для детей и школьников пройдут «Дни национальных ремесел»

29 октября в 12.00 в Мраморном зале Российского Этнографического музея состоится открытие мероприятия «Дни национальных ремесел». В программе: выступления творческих коллективов Национально-культурных объединений Санкт-Петербурга, дефиле национальных костюмов. Интерактивная программа с игровыми элементами рассчитана на детей и школьников от 6 до 14 лет. Каждый этап включает 10 заданий: вопросы, загадки, шарады о быте, культуре и традициях разных народов, проживающих в Российской Федерации. Ежедневно будут проходить 30 мастер-классов по разным направлениям декоративно-прикладного искусства. Вход свободный.