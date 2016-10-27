1 ноября веганы во всем мире отмечают свой праздник. Накануне в Петербурге пройдёт двухдневный благотворительный фестиваль, посвящённый Дню вегана. В городе на Неве праздник проведут в третий раз. На мероприятии выступят лидеры российского движения в защиту прав животных, известные спортсмены, учёные, психологи, философы, экологи, блогеры, йоги и активисты из Москвы и Петербурга, рассказывают Metro организаторы.

Во время фестиваля гостям, которые могут посетить все мероприятия бесплатно, расскажут, как и насколько тесно веганство связано с экологией, какие инновационные разработки в скором времени заменят мясо и кожу животных в модной индустрии и промышленности.

На различных площадках будут проводиться кулинарные мастер-классы, уроки по созданию хенд-мейд косметики, эко-ярмарка, фудкорт, зелёный салон красоты, детская программа, живая музыка, fashion-показ – здесь каждый найдет для себя полезное развлечение.

- Поддержать благотворительный фестиваль приедет лидер группы “Пилот” Илья Чёрт, - рассказала Metro организатор Анастасия Дьякова. - Рок-музыкант расскажет, что побудило его отказаться от употребления животных в пищу, и совместно с шеф-поваром веган ресторана научит гостей готовить кулинарные шедевры исключительно из растительных продуктов. Илья Чёрт присоединится к мероприятиям второго дня фестиваля, в воскресенье.

Фестиваль носит благотворительный характер, и вся его прибыль будет направлена в Центр защиты прав животных «Вита». Также благотворительный Веган Фест поддерживают лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров, многократный победитель ультрамарафонов и рекордсмен Книги Рекордов Гиннеса Денис Михайлов, вокалист группы Cro-Mags Джон Джозеф спортивное сообщество «Вегетарианская сила».

Вход на фестиваль бесплатный.

29 и 30 октября / 12:00-20:00

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