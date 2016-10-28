В Эрмитаже 29 октября открывается выставка «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали». Накануне, 28 октября, работы смогли увидеть журналисты.

Среди экспонатов представлено 8 работ Дали, в их числе знаменитая картина «Сон вызванный полётом пчелы около плода граната, за секунду перед пробуждением» и скульптура «Венера с выдвижными ящиками».

- Важно понять, что испанский сюрреализм - это не только Сальвадор Дали, - рассказывает куратор выставки с российской стороны Святослав Савватеев, - нам привезли картины ещё 28 не менее интересных каталонских мастеров.

На выставке можно увидеть графику Хуана Нуньеса и картины патриарха ампурданской живописи Жозепа Бонатерра. Также интересны работы Жоана Массанета, в которых он обыгрывает тему классической живописи «Ночной дозор. Посвящение Рембрандту», «Явление Вермеера Делфтского в заливе Розес».

Все 70 экспонатов выставки созданы художниками школы Ампурдана - эта область Каталонии известна именно тем, что стала родиной многих сюрреалистов.

- Искусствоведы считают, что всё дело в местном пейзаже, - говорит куратор выставки со стороны Каталонии Алисия Виньяс Паломер, - когда дует северный ветер природа выглядит фантастически, а в безветренную погоду она напоминает театральные декорации.

Выставка «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали» продлится с 29 октября по 5 февраля 2017 года.