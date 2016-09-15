Одного из трёх кабанов машина сбила напротив дома 58 на улице Парашютной. Как рассказали специалисты Комитета по природопользованию и Управления ветеринарии Петербурга, которые выезжали на место ДТП, зверя спасти не удалось.

- Кабану было полтора года, весил он 40 кг, - уточнили в пресс-службе комитета.

Водитель, сбивший животное, скрылся с места ДТП. Его разыскивают. Как пояснили специалисты, согласно ФЗ «О животном мире», все дикие звери считаются государственной собственностью. Поэтому законом предусмотрена ответственность за нанесение вреда животным. В данном случае водителю придётся заплатить штраф за сбитого кабана в размере 15 тысяч рублей. Также будет решаться вопрос о лишении его водительских прав за оставление места ДТП.

Появление кабанов в городской черте может быть вызвано рядом причин. Прежде всего, они беспрепятственно перемещаются из зеленой зоны Ленинградской области в зеленую зону Санкт-Петербурга. Также кабаны в поисках пищи способны преодолевать многокилометровые расстояния.

По словам экспертов, кабан очень активное животное, которое достаточно быстро двигается. Он может напасть на человека. Как правило, кабаны становятся свирепыми, если их спугнуть во время приема пищи или приблизиться к самке с детёнышами. Самец может ранить клыками, самка, повалив человека, способна забить его передними ногами.

Специалисты комитета по природопользованию призывают петербуржцев соблюдать скоростной режим на автодорогах, быть внимательными в темное время суток, когда кабаны особенно активно перемещаются.