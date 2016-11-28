Многие российские юридические конторы, завлекая клиентов, используют методики, которые, не являясь мошенническими, тем не менее граничат с обманом клиентов. Об этом рассказали специалисты компании "Доктор Веб" по итогам онлайн-мониторинга. В частности, они вводят потребителей в заблуждение, маскируя свои сайты под ресурсы, представляющие органы власти, и используя государственную символику.

– Некоторые подобные ресурсы используют домены, очень похожие на адреса официальных учреждений или содержащие отсылки к ним, – например, rfpotrebnadzor.ru или кириллические домены «госорган.москва», «роспотнадзор.рф», «защита-прав-потребителей.онлайн», – рассказывают в "Доктор Веб".

Обычно люди попадают на такие сайты через поисковые системы, которые выдают их в ответ на запросы сайтов госорганов или защиты прав потребителей, после чего юридические конторы предлагают якобы бесплатную юридическую помощь. Для этого предлагается оставить личные данные и номер телефона.

– В результате клиенту подобной компании могут быть навязаны различные дорогостоящие услуги, например, пересылка обращения в орган государственной власти, которое можно отправить с настоящего сайта этого органа совершенно бесплатно, или составление жалобы, для которой в Интернете можно отыскать типовые образцы. Как минимум, пользователь просто потеряет время, общаясь с назойливыми менеджерами частной юридической фирмы, – заключает специалист "Доктор Веб"