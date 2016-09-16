В исследовании, опубликованном компанией, учитывались люди, которые за последние полгода сделали не менее трёх заказов и при этом никогда не брали больше одного комплекта столовых приборов. Данные по доставке пиццы по понятным причинам не учитывались.

В Москве, по статистике Delivery Club, самые одинокие женщины живут в поселении Рязановское и спальных районах – Марфино и Новокосино. В центре – на Арбате, Якиманке и в Хамовниках – представительницы прекрасного пола предпочитают есть в компании. Больше всего одиноких едоков среди мужчин в Зеленограде, поселении Внуковское и в Печатниках. Самыми компанейскими для сильного пола назвали районы Крылатского и Проспекта Вернадского.

В Петербурге больше всего одиноких клиентов прекрасного пола в Красносельском, Фрунзенском и Кировском районах. Мужчины, предпочитающие есть в одиночку, компактно живут в посёлке Металлострой, а также в Адмиралтейском и Фрунзенском районах.