33-летняя москвичка признана виновной в нарушении правил маневрирования и заплатит 500 рублей за ДТП с участием футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова, мужа Ольги Бузовой.

По данным Life.ru, автоледи обвинили по статье "Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения".

Инспекторы ГИБДД также установили, что москвичка начала движение уже после того, как с места тронулся "гелендваген" игрока "Локомотива".

Вынести решение по делу о ДТП на парковке с участием Дмитрия Тарасова и 33-летней москвички помогло видео с регистратора, установленного в автомобиле футболиста. Игрок "Локомотива" выложил видео на своей страничке в Instagram, сопроводив его записью: "Слово не воробей, вылетит – не поймаешь". Люди, порой, идут на очень непорядочные поступки ради минутки пиара. Это их дело, судить не собираюсь, но только в одном случае – если это не касается покоя и оскорбления личности других людей. Больше всего ненавижу ложь. На данном видео – героиня инцидента, которая не подозревала о наличии видеорегистратора в машине. Лишний раз подтверждает, что не всегда нужно верить тому, что пишут. Всем отличного дня. Оставайтесь людьми в любой ситуации".

Напомним, ранее жительница Москвы обвинила мужа Ольги Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова в том, что он якобы врезался в её автомобиль, а после вместе с друзьями оскорбил женщину.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов, последние новости

В СМИ пишут, что Бузова и Тарасов решили расстаться из-за любовницы футболиста. Сами Бузова и Тарасов никаких официальных заявлений по данному поводу не делают.