В Петербурге и Ленобласти резко ухудшится погода. С предупреждением о ненастье обращаются к горожанам в МЧС города.

"По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 30 сентября ночью ожидаются сильные дожди, днем возможна гроза, утром и днем 30 сентября в прибрежных районах - усиление ветра до 23 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Непогода ожидается и в Ленобласти.

"30 сентября местами по области сильные дожди, в отдельных районах - грозы; ночью местами, днем в большинстве районов порывы ветра до 15-18 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с. 1 октября в отдельных районах гроза, местами порывы ветра до 15-18 м/с", - сообщают спасатели МЧС Ленобласти.

Как уже сообщало Metro, погода испортится в Петербурге на несколько дней. С начала следующей недели ожидается похолодание.