В Москве ограбили олимпийскую чемпионку, российскую фигуристку Сочи Ксению Столбову. Сумма ущерба оценивается в 160 тысяч рублей.

Прославленная фигуристка стала жертвой грабителей в самом центре столицы, сообщает Life.ru. Инцидент произошёл в районе Якиманка, когда спортсменка находилась в салоне красоты.

Из автомобиля Столбовой вытащили сумку Louis Vuitton, наушники и документы.

"Ксения Столбова припарковала автомобиль на Мороновском переулке и ушла в салон. Она обнаружила разбитые стёкла своего автомобиля "Мерседес GL-500", — рассказал источник в правоохранительных органах, — Из машины пропала дорожная сумка Louis Vuitton за 120 тысяч рублей, а также наушники и документы".

Общая сумма ущерба составила около 160 тысяч рублей. Полицейские ведут розыск преступников, возбуждено уголовное дело.

"Мерседес GL-500" был подарен Столбовой как золотому призёру Олимпиады в Сочи 2014 года в командных соревнованиях, также фигуристка является серебряным призёром в парных соревнованиях.