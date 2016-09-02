Официальный сайт РФС сообщил, что результаты медицинского обследования исключают участие футболиста Дмитрия Тарасова в предстоящем контрольном матче с Ганой, который состоится в Москве 6 сентября. Полузащитник продолжит лечение в столичном "Локомотиве".

Напомним, что ранее Тарасов, получивший повреждение коленного сустава в поединке с Турцией, не тренировался с партнерами по сборной России в общей группе.

Футболист в сообщении на официальном сайте РФС поблагодарил тренерский штаб за вызов в сборную, а также выразил сожаление о пропуске контрольного матча:

– Хотел бы прежде всего поблагодарить тренерский штаб сборной за вызов в команду и за предоставленную возможность выйти в стартовом составе в контрольной игре в Турции. Очень жаль, что получил в той игре травму. Но это футбол, буду лечиться и надеюсь через определенное время возвратиться в строй. Желаю сборной 6 сентября в матче против Ганы показать содержательный футбол и одержать победу. Буду рад и в дальнейшем приезжать в сборную, где сложился отличный коллектив.