Матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – "Байер", история встреч которых пока только пишется, подарил армейским болельщикам настоящий спектакль со счастливой концовкой.

"Байер" – ЦСКА, обзор матча

Первые полчаса матча "Байер" – ЦСКА 14 сентября 2016-го счет менялся дважды – и не в пользу гостей из Москвы. Уже на девятой минуте гол забил Адмир Мехмеди. Мяч по пути к нему задел руку футболиста "Байера" Хакана Чалханоглу, что не смутило арбитра встречи. И тут же "аспириновые" внесли второй мяч в "армейские" ворота: тот же Чалханоглу технично пробил в "девятку" – 2:0.

Возрождение ЦСКА началось на 36-й минуте, когда Алексей Ионов мягко передал мяч Алану Дзагоеву в штрафной, где российский полузащитник в два касания завершил начатое – 2:1. И уже через две минуты счёт сравнялся, когда Ласина Траоре элегантно передал мяч направо на Романа Ерёменко, и тот с острого угла переиграл голкипера – 2:2. После этого на поле до конца матча шла равная борьба.

"Байер" – ЦСКА 14 сентября 2016, видео

Поединок "Байер" – ЦСКА 14 сентября 2016-го "Матч ТВ" показывал в прямом эфире. Эта игра стала первой в истории команд.

Теперь ЦСКА 27 сентября в рамках группы E сыграет дома с лондонским футбольным клубом "Тоттенхэм Хотспур". Свой первый матч английский клуб провёл неудачно, уступив дома "Монако" со счётом 1:2. Игра с ЦСКА может стать ключевой для лондонской команды, если та хочет выйти в плей-офф Лиги чемпионов.