Эта улыбающаяся самка малайского медведя очень любит фотографироваться. Фотограф Алекс Сеарнс сделал снимки в камбоджийском заповеднике для медведей. За особую индивидуальность малышку назвали в честь героини популярной фэнтези-саги "Игры престолов" Арьи Старк.

“Проводить с ней время было для меня абсолютным наслаждением. Она такая маленькая, хрупкая, и, при этом, такая любопытная. Меня это просто поразило во время фотосъёмки", - делится своими впечатлениями с Metro Алекс Сеарнс.

Факты о малайских медведях

• Самый маленький. Эти зверьки, которых также называют иногда "медовым медведем" из-за любви животных к мёду, считаются самыми маленькими и одними из самых редких представителей семейства медвежьих.

• Ареал. Тропические леса Юго-восточной Азии, а также горные леса и болота региона

• Особенности. Его легко отличить от других видов, благодаря белой или желтоватой отметине на груди.

Цифры:

На 30 % сократилась мировая популяция малайских медведей за последние три поколения

120-150 см - средний рост малайского медведя

35 - 80 кг - вес.