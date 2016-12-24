Смертельное ДТП с участием трех машин произошло утром в субботу, 24 декабря, в Выборгском районе города на Горском шоссе напротив дома 18. По предварительным данным отдела пропаганды и информации УГБДД по Петербургу и Ленобласти, авария со смертельным исходом для водителя "Лады" произошла около 8 утра. Мужчина за рулём "ВАЗ-2112" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. После этого врезался в ехавший позади него Ford Focus.

- На Горском шоссе ДТП. Есть пострадавшие, сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург". - Столкнулись 2 легковых а/м и микроавтобус. Водитель "ВАЗ 2112" погиб на месте, остальных увезли на скорых.

По данным ГИБДД, пострадали два человека, которые находились в микроавтобусе. По факту смертельного ДТП на Горском шоссе проводится проверка.