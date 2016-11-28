Менее чем за месяц до католического Рождества журнал Forbes опубликовал список фильмов об этом празднике с наибольшими сборами в США.

В топ-25 попали известные картины "Кошмар перед Рождеством" Генри Селика, "Рождественская история" Роберта Земекиса и "Гринч — похититель Рождества" Рона Ховарда. Самой кассовой кинолентой стал комедийный фильм "Один дома", собравший 285 миллионов долларов.

Полный список фильмов:

25. "Божественное рождение" (2006, реж. Кэтрин Хардвик) — $37 млн

24. "Крампус" (2015, реж. Майкл Догерти) — $42 млн

23. "Рождество" (2015, реж. Джонатан Ливайн) — $43 млн

22. "Секретная служба Санта-Клауса" (реж. Сара Смит, Барри Кук) — $46 млн

21. "Жена священника" (1996, реж. Пенни Маршалл) — $48 млн

20. "Рождество" (2007, реж. Престон А. Витмор II) — $49 млн

19. "Рождество Мэдеи" (2013, реж. Тайлер Перри) — $52 млн

18. "Плохой Санта" — (2003, реж. Терри Цвигофф) — $60 млн

17. "Новая рождественская сказка" (1988, реж. Ричард Доннер) — $ 60 млн

16. "Подарок на Рождество" (1996, реж. Брайан Левант) — $60 млн

15. "Шафер 2" (2013, реж. Малкольм Д. Ли) — $70 млн

14. "Рождественские каникулы" (1989, реж. Джеримайя С. Чечик) — $71 млн

13. "Фред Клаус, брат Санты" (2007, реж. Дэвид Добкин) — $72 млн

12. "Рождество с неудачниками" (2004, реж. Джо Рот) — $73 млн

11. "Кошмар перед Рождеством" (1993, реж Генри Селик) — $75 млн

10. "Санта Клаус 3" (2006, реж. Майкл Лембек) — $84 млн

9. "Четыре Рождества" (2008, реж. Сет Гордон) — $120 млн

8. "Рождественская история" (2009, реж. Роберт Земекис) — $137 млн

7. "Санта Клаус 2" (2002, реж. Майкл Лембек) — $139 млн

6. "Санта Клаус" (1994, реж. Джон Пасквин) — $144 млн

5. "Эльф" (2003, реж. Джон Фавро) — $173 млн

4. "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992, реж. Крис Коламбус) — $173 млн

3. "Полярный экспресс" (2004, реж. Роберт Земекис) — $181 млн

2. "Гринч – похититель Рождества" (2000, реж. Рон Ховард) — $260 млн

1. "Один дома" (1990, реж. Крис Коламбус) — $285 млн