Техническую возможность для новых четырех радиальных веток столичного метрополитена уже заложили. Это сделали еще при строительстве Третьего пересадочного контура (ТПК).

Так новые линии подземки решено протянуть в поселок Коммунарка, в район Бирюлево, на территорию Рублево-Архангельского и между улицей Новаторов и Севастопольским проспектом, передает РИА "Новости".

По поводу направлений движений заместитель мэра Москвы по градостроительству Марат Хуснуллин уточнил: "Одно в Коммунарку, одно – в Рублево-Архангельское, одно – в районе Бирюлево на новые территории, и одно потенциальное ответвление – связка ТПК с МЦК (Третьего пересадочного контура с Московским центральным кольцом) в районе улицы Новаторов и Севастопольского проспекта".

Кстати, хотя возможность строительства всех новых веток подземки учтена в генплане развития Москвы до 2035 года, решение о начале строительства именно этих четырех линий будет рассматриваться уже после 2020 года.

Предполагается, что первой из четырех откроется Рублево-Архангельская ветка. Она протянется от строящейся на западе Москвы станции "Шелепиха" до остановки "Деловой центр". Ее открытие запланировано на самое начало третьего десятилетия 21 века.

Напомним, для удобства горожан в октябре в столице запускается новая сеть наземного транспорта "Магистраль".