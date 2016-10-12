Всемирный экономический фонд представил отчёт о конкурентоспособности туризма в каждой стране мира.

Среди основных критериев экспертами также определялся уровень безопасности. На основании этих данных был выстроен рейтинг наиболее безопасных стран, который возглавила Финляндия, сообщает Telegraph. Второе место занял Катар, третье ОАЭ.

Также в первую десятку вошли Исландия, Австрия, Новая Зеландия, Оман и Португалия.

Из интересного: Германия заняла 20-е место, Франция - 62-е, Весликобритания 63-е, США - 73-е. Россия занимает в списке лишь 126 место.