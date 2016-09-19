Metro спросило у эксперта, почему на выборы пришло меньше трети петербуржцев,

и узнало, чего ждать от нового парламента. В этом году выборы в закс Петербурга прошли по смешанной системе. Борьбу за 50 депутатских кресел городского парламента разделили на два потока: 25 мест достались лидерам голосования по одномандатным округам, а ещё 25 пропорционально распределили между партиями, прошедшими порог 5%.

Согласно предварительным результатам выборов, опубликованным на сайте Горизбиркома, эта система позволила партии власти увеличить количество депутатов в заксе Петербурга. Политолог Александр Конфисахор считает, что, несмотря на это, парламент шестого созыва будет отличаться большим разно­образием мнений, чем предыдущие.

– Во многом это обусловлено появлением одномандатников, – рассказал он Metro. – Они чувствуют большую самостоятельность, так как отвечают не только перед партией, но и лично перед избирателями.

– К тому же в закс пока проходят шесть партий, а это предполагает разнообразие, – добавил политолог.