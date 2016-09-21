Джоли и Питта отодвинули друг от друга даже в музее восковых фигур

Отреагировали на неё и сотрудники музея Мадам Тюссо, где находятся восковые фигуры Джоли и Питта: они отодвинули фигуры друг от друга.

Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся в сентября 2016 года: эта новость продолжает будоражить Сеть.

Представитель музея сообщил, что фигуры Джоли и Питта теперь стоят @на почтительном расстоянии друг от друга". По его словам, актриса теперь находится в компании восковой Николь Кидман, а ее бывший супруг — с Морганом Фрименом.

Фигуры Анджелины Джоли и Брэда Питта появились в лондонском музее в 2013 году. Раньше они стояли рядом.