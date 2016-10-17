Макет самой большой в Турции мечети Чамлыджа был представлен на одной из крупнейших мировых ювелирных выставок Istanbul Jewelry Show. Его построили по просьбе главы Муниципалитета Ускюдар в Стамбуле, пишет Life.

Чтобы создать уникальный макет потребовались усилия 27 ювелиров. В работе они использовали 223 кг 680 г золота. Общий вес модели составил 307 кг 22 г, а высота – 1,85 м.

Открытие макета из чистого золота стало сенсацией. Посетители выставки с удовольствием фотографируются на фоне невероятного произведения ювелирного искусства и выкладывают снимки в социальные сети.

Мечеть Чамлыджа была открыта для мужского намаза еще в июле 2016 года. Однако, происходило само религиозное действо во внутреннем дворе святыни. Официальное открытие запланировано на июль 2017 года.