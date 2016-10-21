На улице Бассейной произошел прорыв трубы, сообщают очевидцы в сети. Теперь автомобили, припаркованные неподалеку, затоплены горячей водой. Движение там частично перекрыто. СКК на проспекте Юрия Гагарина стоит в клубах пара.

Как сообщает «Фонтанка», подробности происшествия коммунальные службы уточняют.

На месте ведутся работы по устранению последствий аварии. Движение по Бассейной затруднено. По данным Яндекс. Карты, скорость не превышает 10 км.ч., в шестибалльной пробке стоит отрезок Бассейной от улицы Победы до проспекта Космонавтов.

Это уже второе происшествие за этот последний рабочий день уходящей недели. Утром 21 октября на перекрестке улиц Наличной и Новосмоленской около 3:45 утра прорвало трубу с горячей водой. Очевидцы сообщают, что все улица стояла в клубах парах. Аварийные службы приехали около 4 утра, на устранение причин ЧП ушло не меньше двух часов. 87 домов до сих пор остаются без нормального отопления - они находятся на резервном теплоснабжении. Это значит, что отопление подается по пониженным параметрам. На Васильевский остров тепло, по заверениям коммунальных служб, должно вернуться к 6 утра 22 октября.

Еще одно затопление кипятком произошло около 18:30 21 октября в городе Пушкин, на бульваре Алексея Толстого. Об этом очевидцы рассказывают в сети.