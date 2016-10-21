На перекрестке улиц Наличной и Новосмоленской около 3:45 утра прорвало трубу с горячей водой. Очевидцы сообщают, что все улица стояла в клубах парах. Аварийные службы приехали около 4 утра, на устранение причин ЧП ушло не меньше двух часов.

Однако это еще не конец истории. Как сообщает "Фонтанка", 87 домов до сих пор остаются без нормального отопления - они находятся на резервном теплоснабжении. Это значит, что отопление подается по пониженным параметрам.

На Васильевский остров тепло, по заверениям коммунальных служб, должно вернуться к 6 утра 22 октября.

На время ремонтных работ движение было ограничено, что создало пробки в районе станции метро «Приморская». Очевидцы сообщают:

- Около 7 утра собрался длинный шлейф из трамваев, людей просят выходить и идти пешком... Похоже это на долго...

- Лишь ближе к 7:30 начали пропускать автобусы и маршрутки. Трамваи стоят. Люди пешком идут. От Нахимова до Смоленки СТОЯМБА. Троллейбусы тоже не едут-разворачивают спецмашинами.

По данным Яндекс. Карты, движение на момент 10:00 утра восстановлено, однако сохраняются небольшие пробки до четырех баллов, скорость движения транспорта на отдельных участках не более 15 км. ч.