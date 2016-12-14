Российский певец Дима Билан признался, что болен. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам артиста, у него высокая температура и ужасное настроение.

– Заболел-таки я и не собираюсь делать вид, что настроение хорошее и я дружелюбный прям... температура 38,2 бронхи ,. Противно очень ., выспаться бы, а как спать в луже пота ?!...?! все лечебные меры принял .. ну почему всегда перед др сил так мало остаётся на все ?! #билан#димабилан надеюсь завтра проснусь и будет легче , если нет же...– написал Билан накануне вечером. (орфография и пунктуация автора)

Подписчиков певца расстроило его сообщение, они пожелали своему любимчику скорейшего выздоровления.

– Завтра должно быть лучше.лежи!быстрее пройдет.? – написала @09.09.alya;

– Выздоравливай? – пожелала артисту @juli_kashina;

– Доброе утро, Димочка!!! Как ты? Как самочувствие??? Хоть немного полегче? Выздоравливай, ЛЮБИМЫЙ АРТИСТ И ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК!!!!!!!!!!! – подписала пост Билана @_svetlanaizmalkova_.