Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова обратилась к родителям несовершеннолетних детей. Правозащитница рассказала о том, на что стоит обратить внимание в поведении ребенка, чтобы вовремя распознать, находится ли он под влиянием суицидальных групп в соцсетях.

Причиной этого стал случай с 13-летней девочкой, упавшей в Обводный канал. Metro уже рассказывало о том, что школьница разместила прощальное селфи, а в 4:20 утра опубликовала картинку с китами. Все это является символами "групп смерти". Девочку успели спасти прохожие.

Как указано на сайте Уполномоченного по правам человека в Петербурге, к 26 декабря ожидается новая волна самоубийств.

- В настоящее время наблюдается опасная обстановка в социальных сетях. Избыточную активность проявляют сообщества (группы) сектантско-суицидального толка. К 26 декабря не исключены массовые самоубийства детей по всей стране, - говорится в сообщении.

Родителям напомнили о том, на что стоит обращать внимание при изучении интернет-активности ребенка: посещение сайтов для взрослых, обмен интимными фотографиями; факты травли, запугивания, угроз, шантажа, навязывания интересов, склонения к чему-либо, нецензурная брань, странный стиль IT-общения; несвойственные возрасту/интересам материалы, содержащиеся в профиле. Главная фотография (аватар) и содержание публикаций, зачастую, отражают психоэмоциональное состояние ребенка.

Полный перечень того, на что стоит обратить внимание взрослым, указан на сайте "Центра защиты детей от интернет-угроз".