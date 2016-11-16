По решению нижней палаты парламента отныне депутаты Госдумы РФ будут платить крупные штрафы за непосещение пленарных заседаний.

Как сообщает АГН "Москва", штраф за один прогул составит 1/6 от зарплаты народного избранника.

"Данные изменения направлены на установление ответственности за пропуск пленарного заседания депутатами Государственной думы без уважительной причины", – отметил зампредседателя Госдумы Сергей Неверов.

Присутствием на пленарном заседании Госдумы будет считаться регистрация в зале заседаний. Достаточно будет зарегистрироваться один раз. При этом отсутствовать можно будет только по уважительным причинам.

"У нас шесть пленарных заседаний. Если был один пропуск без уважительной причины – вычет составляет 1/6. Если два – соответственно, больше", – добавил депутат.

Изменения вступят в силу со дня принятия постановления.