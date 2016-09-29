История с выброшенным бананом на матче между "Ростовом" и ПСВ в Лиге чемпионов не вызовет никакого резонанса, заявил Андрей Бутенко в разговоре с Metro.

Напомним, что матч группового этапа Лиги чемпионов состоялся в Ростове-на-Дону в среду и завершился со счетом 2:2. Во время первого тайма на поле был брошен банан, что попало в телетрансляцию.

— Дисквалификция последует только в том случае, если опубликуют видео, а у делегата при этом в протоколе этого инцидента не будет, — отметил Андрей Бутенко. — А если нет видео, а со слов кого-то, то показать можно всё, что угодно. Должны быть объективные факты. Если есть какой-то скриншот, то надо доказать, что он был сделан именно с этой игры. Я сфотографирую на любом футбольном поле не только банан, но и вибратор. Я думаю, что в отсутствие соответствующей записи делегата вряд ли последует какое-то наказание. Никакого резонанса в связи с этой историей не будет. Это лично мое мнение.

В пресс-службе УЕФА пояснили, что на данный момент они ждут протокол матча, поэтому пока не обладают никакой информацией. Это может занять несколько дней. Сначала УЕФА нужно чётко понять зафиксирован ли эпизод, сообщает RT.