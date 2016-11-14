Скандального развода телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова может не состояться. Дело в том, что звезда "Дома 2" рассчитывает помириться со своим супругом.

Как утверждает StarHit, в этом ей может помочь свекровь Ольга Александровна, с которой Бузова поддерживает близкие отношения.

Несколько дней назад телезвезда записала мать Тарасова в салон красоты.

– Оля заранее позвонила, чтобы маму Димы встретили, сделали ей окрашивание, – рассказала владелица салона Белла Потемкина. – Не видела человека, переживающего больше, чем она, за свекровь. Каждый час мне пишет, спрашивает, нравится ли ей. Попросила вот: "Предложите Ольге Александровне шампанского, чаю, она у меня стеснительная!" Оля всегда для Диминой мамы старается устроить праздник, заказывает цветы. Говорят, мужчина выбирает в жёны женщину, похожую на маму. И это тот самый случай. Надеюсь, Ольга Александровна помирит ребят.

Также о желании Бузовой помириться с мужем говорит и тот факт, что на прошлой неделе на съёмках она вновь появилась с обручальным кольцом.

Вместе с тем, судя по всему, Тарасов пока не спешит налаживать отношения с женой. В минувшие выходные он даже публично унизил Ольгу Бузову.

Когда в соцсети футболиста попросили прокомментировать поведение Ольги (ранее СМИ сняли звезду плачущей на отдыхе), он отреагировал весьма резко.

– Она плачет? По-моему просто перепила, – написал футболист.

Комментарий Тарасова вызвал волну осуждения, пользователи даже создали хэштег #тарасовнемужик.