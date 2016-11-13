Новость о том, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводятся не сходит с новостных полос СМИ уже несколько дней, а Instagram телеведущей каждый день пополняется всё новыми и новыми постами о её душевных переживаниях по этому поводу. И вот теперь появилась очередная причина поверить в то, что Тарасов и Бузова действительно разводятся,а не разыгрывают пиар-драму.

В Сети разгорелись ожесточённые дискуссии в связи с тем, что Дмитрий Тарасов негативно отреагировал на видео с плачущей Ольгой Бузовой. На кадрах коротко ролика видно, что телеведущая разговаривает по телефону и при этом не может успокоиться и плачет. Когда же футболиста спросили про запись, он весьма спокойно предположил, что его супруга просто слишком много выпила.

"Она плачет? По-моему, она просто перепила", - написал он на своей странице в Instagram.

Сторонников телеведущей подобное сообщение возмутило и они сразу же встали на защиту своего кумира, обвинив её супруга в неуважении к ней. Вместе с этим они запустили в Instagram новый хештег #тарасовнемужик.

galenko_anna: Она перепила просто)? После предательства и кидалова?))))

vi218: Как можно отзываться о человеке которому Вы говорили столько слов , просвещали песни , говорить: да она перепила просто.

marina_aldonina: Боже мой а его до отношений с Бузовой хоть кто то знал? Через год и забудут его пусть панторезит?

tanyatimankina: @maruusha86возможно вы правы, но как пара они были гармоничны внешне! А что там внутри - это их дело) Тарасов в этой ситуации , по- моему, все же низок. Не по -мужски так делать! А как женщину, Олю очень жаль, она может и легкомысленная и глупая, но все же открытая и ранимая.

puchkova_irino4ka: #тарасовнемужик

fifo4ka13: Предатель!!!! Других слов нет... говорить о жене,что она перепила,в то время,когда она страдает !!! Предатель!#тарасовнемужик

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводятся

В Сети появилась информация, что Бузова и Тарасов разводятся из-за модели Анастасии Костенко. По сообщения СМИ, специализирующихся на инсайдерских данных о звёздах, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко настолько близки, что игрок Локомотива даже снял для своей новой возлюбленной квартиру, а свои совместные походы в кафе они не пытаются скрывать. Сама модель эти сообщения пока никак не прокомментировала. Также надо добавить, что официальной информации о том, что Ольга Бузова разводится с Дмитрием Тарасовым также до сих пор нет, но ряд факторов указывает именно на это, в частности, серия постов телеведущей в социальных сетях, а также то, что Бузова и Тарасов сняли обручальные кольца и перестали появляться вместе на различных мероприятиях.

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