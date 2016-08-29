В Британии прошёл 31-й чемпионат мира по болотному заплыву с маской и трубкой, на котором сотни участников соревновались за звание самого быстрого пловца в грязной траншее. Как обычно, состязания не обошлись уже без традиционных костюмированных представлений. Многие участники заплыва подготовили для события в самые необычные наряды, которые у них только были в гардеробе.

Среди любителей посоревноваться в грязи можно было увидеть Бэтмена, Человека-паука, Халка, единорога и даже Человека-унитаза. Все эти причудливые костюмы были специально подготовлен, чтобы порадовать публику, которая собралась посмотреть на чемпионат.

Своё начало болотные состязания берут в 1976 году в Уэльсе. Задумка проводить столь странные соревнования появилась в результате застольных разговоров в баре под названием "Рука Неуадд" между Гордоном Грином и несколькими завсегдатаями пивного заведения.