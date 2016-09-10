Брат нового Уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой Константин Булаев рассказал Metro, почему, на его взгляд, именно его сестра достойна этой должности.

В пятницу стало известно, что детский омбудсмен Павел Астахов покинул свой пост, а на его место назначена Анна Кузнецова, президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Покров".

– Для нас, для всей семьи, это было неожиданностью, – признался Metro Булаев. – Она вообще старается мало говорить о своей деятельности дома – мы слишком редко встречаемся семьёй в полном составе, и для нас такие встречи очень ценны. Очень рад и горд за свою сестру. Уверен, что это – достойный человек для такой ответственной должности.

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Булаев рассказал, что его сестра способна вникать в самые серьёзные и сложные вопросы, причём очень быстро:

– Главное её качество – поразительное упорство и целеустремленность, идея, которая сперва кажется авантюрой, через некоторое время в её руках превращается в готовый результат высшего качества. По роду деятельности, я работаю юристом в сфере ЖКХ – она была и остаётся больной темой для многих граждан и, как следствие, правозащитников. С сестрой мы часто обсуждали проблемы нашего ЖКХ, и могу сказать, что она росла, что называется, на глазах: я, начальник юридического отдела, проработавший в этой системе семь лет, и моя сестра – психолог и мать шестерых детей, спорили о правовых вопросах и пробелах законодательства при определении порядка расчёта размера платы за жилищно-коммунальные услуги. Настолько вникать в проблемы людей может человек с широкой душой и патологическим стремлением помочь другим.

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Брат отметил, что Анна Юрьевна способна быстро осваивать новые сферы деятельности.

– Мы в семье привыкли к "выбросам активности" Ани, и когда она захотела освоить нотную грамоту для того чтобы петь в церковном хоре, вопрос "А сможет ли …" ни у кого не стоял – мне для этого потребовалось семь лет "мучительного" сольфеджио, ей – три месяца и мои тетрадки из музыкальной школы с кратким комментариями. И когда она загорелась проектом устройства молодых мам, попавших в сложную жизненную ситуацию, мы точно знали, что она это сделает. В итоге через год город выделил помещение (а точнее, часть здания), сделали ремонт, проект заработал, и так было с другими, казалось бы, недосягаемыми целями.

По словам Буляева, у Анны Кузнецовой есть все задатки, чтобы справляться с новой работой:

– Она сейчас взяла на себя ответственность за детей, что может быть для нас важнее. Кому, как не многодетной маме, знать об этих проблемах, и у кого, как не у неё, есть жгучее стремление искоренить и решить проблемы маленьких граждан нашей большой страны. От всей души желаю ей честной, плодотворной и эффективной работы на посту Уполномоченного по правам ребёнка в РФ… С Богом, сестрёнка.

Анна Кузнецова. Факты

– 34 года, уроженка Пензы

– психолог по специальности

– замужем за священником Алексеем Кузнецовым, настоятелем храма Воскресения Христова в Уварово Иссинского района

– первые упоминания о деятельности Кузнецовой относятся к 2008–2009 годам — тогда она стала учредителем общественной организации "Благовест"

– мать шестерых детей

– в 2011-м Кузнецова основала и возглавила фонд "Покров", оказывающий помощь многодетным и малоимущим семьям

– противник абортов; она участвует в профильных мероприятиях организаций, которые выступают за защиту семейных ценностей – вроде фестиваля "За жизнь"

– активно пользуется соцсетями

– увлекается церковной флористикой

*Справка составлена по информации из открытых источников