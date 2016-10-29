Американский певец Боб Дилан всё-таки согласился принять Нобелевскую премию по литературе. Об этом в субботу сообщает BBC.

Артист признался, что новость о награждении лишила его "дара речи", но после он "высоко оценил честь", которую ему оказал Нобелевский фонд.

– Приму ли я приз? Разумеется, — сказал певец.

Пока не сообщается, прибудет ли музыкант на церемонию вручения премии.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии. Высокую награду ему присудили "за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции".

Однако сам Дилан не спешил благодарить Нобелевский комитет за оказанную ему честь – его молчание длилось две недели. В Шведской академии даже посчитали такое поведение "высокомерным".

Однако позже, как сообщили в организации, Дилан сам связался с академией и поблагодарил за награду.