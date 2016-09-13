Пиво раздора. Жители посёлка Исток (Свердловская область) на днях обратились в полицию: они пожаловались на постоянные дебоши уральцев, которые разгуливают по посёлку в нетрезвом состоянии, употребляя просроченный алкоголь на одном из складов. В это складское помещение на окраине посёлка завозилась продукция одного из пивзаводов Екатеринбурга. Местные жители с небольшим материальным достатком и имеющие страсть к алкоголю быстро облюбовали склад с просрочкой.

– Совсем мужики совесть потеряли!, – жалуется Metro жительница посёлка Наталья. – Сами травятся, кричат на своих женщин и бьют их! Ещё поют песни и мешают спать. Как в фильме ужасов, ей богу. Мы уже раньше вызывали правоохранителей, склад опечатывали. Один день всё было нормально, затем ситуация повторялась. И ладно бы травились только мужики! Туда ведь и подростки бегают! Одного даже откачивали, скорую вызывали.

Один из жителей посёлка Владимир на склад ходил как к себе домой. Посещал "заведение" через день, строго после работы. Выпивал, а также брал несколько бутылок с собой. По его словам, просроченное пиво "годное к употреблению", а информация о массовом пьянстве в посёлке сильно преувеличена.

– Да ну, нас немного! Не спился посёлок! Пиво невкусное, но пить вполне можно. Там дрожжи, это полезно, – рассказывает Metro Владимир, слегка запинаясь. – У нас в стране водка дорожает и дорожает, а тут бесплатно. Я уж лучше тогда пивка – и спать. Я хотя бы не перепродаю это пиво, как мои товарищи. А то наберут мешки с бутылками – и толкают на рынке.

В Роспотребнадзоре по Свердловской области Metro заявили, что ответственных за сложившуюся ситуацию ещё предстоит установить.

– По закону магазин или какой-то иной собственник просроченных продуктов обязан заключить договор с организацией, которая занимается вывозом и утилизацией отходов. И у этой организации должна быть лицензия, — прокомментировала ситуацию Metro пресс-секретарь Роспотребнадзора Свердловской области Наталья Лукьянцева. — Но, безусловно, просто так, как в вашем случае, избавляться от просроченных продуктов нельзя. Это административное правонарушение. Необходимо разобраться, а для этого нужно, чтобы в органы Роспотребнадзора поступило заявление от граждан.