Барак Обама станцевал с Ашером под песню Дрейка

На мероприятии BET Love and Happiness awards, которое проходило 21 октября в Белом доме, президент США Барак Обама станцевал вместе с популярным рэпером Ашером. В качестве музыкального сопровождения они выбрали песню Дрейка Hotline Bling.
Видео совместного танца Обамы и Ашера было опубликовано на странице Word On Road в Twitter.
– Да, черт возьми, это происходит, — прокомментировал рэпер поведение американского лидера.
Пользователи Сети оценили самоиронию Обамы – видео набрало почти семь тысяч ретвитов.