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 Опубликовано : Сегодня 10:22

Барак Обама станцевал с Ашером под песню Дрейка

  • Ольга Захарец

Видео попало в Сеть

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На мероприятии BET Love and Happiness awards, которое проходило 21 октября в Белом доме, президент США Барак Обама станцевал вместе с популярным рэпером Ашером. В качестве музыкального сопровождения они выбрали песню Дрейка Hotline Bling.

Видео совместного танца Обамы и Ашера было опубликовано на странице Word On Road в Twitter.

– Да, черт возьми, это происходит, — прокомментировал рэпер поведение американского лидера.

Пользователи Сети оценили самоиронию Обамы – видео набрало почти семь тысяч ретвитов.


 

Напомним, что Барак Обама не в первый раз участвует в подобных видео. Так, в августе текущего года в Сети появилась запись, на которой президент США качает головой под трек Lose Yourself известного американского рэпера Эминема.


 

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Барак Обама станцевал с Ашером под песню Дрейка

Сегодня 10:31 На мероприятии BET Love and Happiness awards, которое проходило 21 октября в Белом доме, президент США Барак Обама станцевал вместе с популярным рэпером Ашером. В качестве музыкального сопровождения они выбрали песню Дрейка Hotline Bling. Видео совместного танца Обамы и Ашера было опубликовано на странице Word On Road в Twitter. – Да, черт возьми, это происходит, — прокомментировал рэпер поведение американского лидера. Пользователи Сети оценили самоиронию Обамы – видео набрало почти семь тысяч...

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