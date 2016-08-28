Праздник "Кино для всех", который провёл театр "Балтийский дом" совместно с киностудией "Ленфильм", прошел в день российского кино – 27 августа.

Александровский парк разделили на несколько площадок. Операторы и режиссеры приглашали всех желающих сняться в главных ролях знаменитых кинокартин. Возле "павильона", где снимали "Золушку" выстроилась самая длинная очередь. Совсем юные и уже зрелые падчерицы пробовали собственные силы. Мужчины оказались не такими активными, поэтому роли принцев также достались представительницам слабого пола.

В соседних "кинопавильонах" Шерлок Холмс распутывал самые загадочные преступления, сидя в кресле-качалке, а товарищ Сухов делал предложение Гюльчатай.

Фильмы, снятые за несколько часов, нигде не покажут. Зато гости прошли мастер-классы по актерскому мастерству, узнали, как держаться перед камерой. Тут же работала костюмерная театра "Балтийский дом". Все желающие могли выбрать себе наряд для фотосессии.

– Мы с подругами решили изобразить городских сумасшедших, – рассказала Metro Ксения Василевская, она вместе с подругами недавно переехала из Калининграда в Петербург. – Работа у нас офисная, везде дресс-код, поэтому в выходные всегда хочется оттянуться как следует. Если бы мы в таких одеждах вышли на улицу, нас приняли бы за сумасшедших. А сегодня, в день кино, можно все!

На сцене показывали фильмы, играл оркестр, выступали известные актеры. Организаторы заранее объявили, что всех, кто в этот день придет на праздник в собственном костюме, примет участие в параде киногероев и получит приз. Смельчаков оказалось несколько. Они получили призы и поделились с Metro историей своего костюма.

Терминатор. Сергей Сергеев, 35 лет, инженер:

– Костюм я сделал два года назад. Терминатор – мой любимый герой. Я художественно порвал футболку, сверху надел кожаную куртку. Ленту с гранатами сделал из использованных китайских хлопушек. Оружие придумал сам. Нарисовал на компьютере, заказал детали. Собирал самостоятельно. В сувенирном магазине купил патроны. Естественно, они не настоящие. Если представляется подходящий случай, всегда превращаюсь в Терминатора, чтобы порадовать людей. Народ обращает внимание, сегодня многие со мной фотографировались.

Солдат. Махмуд Артиков, 56 лет, дворник:

– В Петербург приехал из Узбекистана. Человек я творческий: рисую, пою, даже в массовке в нескольких фильмах снимался. Лизу Боярскую видел, с Владимиром Машковым разговаривал. Форма мне досталась от отца. Во время войны он строил железную дорогу в Казахстане, и в этой гимнастерке работал. Она порвалась, но я ее аккуратно заштопал. И теперь появляюсь на праздниках. 9 мая в память об отце всегда форму надеваю, пою в общем хоре.

Харвелл Двуликий. Эрик Голд, 43 года, кинокритик:

– Придумал костюм сам, а шили его, естественно, профессионалы. Костюм: брюки и пиджак сшиты из двух половинок, я же двуликий! Рубашку мне покрасили. У меня черно-розовый парик. Грим наложил сам: одну сторону не трогал, а вторую закрасил красным. Вставил разноцветные линзы. А в кулаке, как и у моего киногероя, зажата монета. Мой персонаж – настоящий злодей. Но меня почему-то никто не боится.