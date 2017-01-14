Митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ прошел накануне вечером, в пятницу, 13 января. По различным данным СМИ, там собралось от 400 до тысячи человек.

Полиция не препятствовала акции, но контролировала безопасность. Со скамейки свое мнение высказали депутаты ЗакСа - Максим Резник, Борис Вишневский и Алексей Ковалёв.

Как пишет РБК со ссылкой на Бориса Вишневского, по итогам акции было принято решение провести еще один митинг - на Марсовом поле 28 января. Главная его цель - защита конституционных прав. Передадут уведомление в Смольный в ближайший рабочий день, утром в понедельник, 16 января.

Кроме того, активисты готовятся пойти в суд, чтобы оспаривать решение власти передать Исаакиевский Собор в ведение церкви.