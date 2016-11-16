Лондонский аэропорт Хитроу на своём канале на YouTube разместил трогательный рождественский ролик, который за несколько дней посмотрели уже 60 тысяч человек. 

В клипе пожилые плюшевые медведи летят к своим внукам. Пара не привыкла путешествовать, поэтому мишки растерянно ходят по аэропорту, проходят паспортный контроль, забирают чемоданы, а затем волнуются, что их не встретят. 

Но в конце ролика внуки их всё-таки встречают – и плюшевые медведи превращаются в настоящих бабушку и дедушку. 

Потратьте минуту своего времени – и немного зарядитесь новогодним настроением. 