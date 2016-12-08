Известная телеведущая и актриса Юлия Меньшова на своей странице в Instagram опубликовала фото без макияжа.
Снимок сделан в салоне красоты, куда Меньшова пришла постричься.
Мнения поклонников разделились. Одни похвалили Меньшову за смелость и отметили, что она хорошо выглядит даже без макияжа:
– Юля,Вы такая хорошая и естественная :) приятно на Вас смотреть! – написала elena_solnceva88;
– Отлично выглядите! Нежная, домашняя и великолепная! – считает alena8432;
– Какая же вы красивая! Просто восхитительная женщина! – прокомментировала kate_lemnickaya.
Другие заметили, что звезда сильно постарела:
– Годы никого не щадят, – считает isai2030;
– Даже не узнала(((очень постарела((( – написала kravets3795;
Но были и совсем неожиданные комментарии вроде этого:
– Если б волосы были рыжие - копия Аполонов (солист группы "Иванушки International" – прим.ред.))))– написала megan_buttah21.