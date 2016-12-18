Каждый человек хотя бы раз задумывался об изучении английского как самого необходимого и популярного языка в мире. В первую очередь об этом думают родители, которые заботятся о будущем своих детей и студенты, стоящие на пороге выбора для себя лучшей жизни. На эту острую тему даёт развернутый комментарий языковая школа Silver Travel, работающая на рынке образовательных услуг и путешествий.

Почему выучить английский надо было уже вчера?

Может ли сегодня знание английского языка кого-то удивить? Вряд ли. Это все больше становится нормой. Люди убеждают себя, что начнут изучать английский язык только тогда, когда возникнет настоящая потребность. Но на самом деле уже совсем скоро работодатель не будет выбирать между Марией без знания языка, и Кристиной - со знанием. Выбор будет между одним соискателем с уровнем Upper-Intermediate и другим, у которого знания не ниже Advanced.

Английский язык – это язык международных компаний, множества книг, полезных публикаций и исследований. Это язык информации! А как говорится, кто владеет информацией, тот владеет миром.

Просыпаясь каждый день, мы уже становимся глупее, потому что в современном мире скорость изменения информации гораздо быстрее нашей способности это усвоить. И главная задача человека, который планирует всегда оставаться на плаву - сокращать этот разрыв. Но сперва нужно обеспечить себе доступ к информации и знаниям. Эту задачу можно решить только благодаря знанию английского. Языку, на котором написана самая актуальная и востребованная информация.

Чтобы окончательно убедить себя в необходимости изучать язык, можно проверить следующее:

Посмотрите вакансии своей будущей или текущей профессии. Сравните уровень зарплат со знанием других языков и без. Заметьте, что иностранный язык даёт плюс 30-40% к заработной плате, а то и больше.

Британский английский и американский английский – какой учить?

Данный вопрос предмет спора многих людей, которые изучают английский по всему миру. Кто-то рекомендует американский вариант, потому что он проще для изучения, особенно это касается употребления времен. Другие призывают изучать британский вариант, потому что он является основополагающим того же американского.

Британский английский – это классический язык, который не привязан к какому-то одному региону. Он не претерпел особых изменений в своих правилах с 18-19 века.

На американском варианте в большей степени, чем на британском, говорят на радио, телевидении, используют в разговорной речи, а самое главное - употребляют между людьми разных национальностей и в сфере IT. Это живой язык современного мира.

Напрашивается вывод - учить американский вариант выгоднее и перспективнее. Если только в планах нет переезда в Англию.

Как быстрее всего выучить американский английский? Советы

На сегодня рынок предлагает множество методик, в которых сложно разобраться и понять, что именно подходит конкретному человеку. Но во всем этом многообразии нужно учитывать 3 важных критерия.

Во-первых, изучать язык следует только с носителем. Это погружает в особую среду, не даёт возможности задавать вопросы на русском или спрашивать перевод каждого слова. Данный способ заставляет мозг работать и, соответственно, скорее достичь результата. Ученики сканируют произношение, интонацию и эмоциональный окрас слов.

У многих начинающих есть страх, что уроки с иностранцем возможны только для студентов со средним уровнем. Но это своеобразный миф. Не стоит забывать, что те, кто учит языку, в первую очередь преподаватели и имеют соответствующую квалификацию для обучения людей с разным уровнем знаний.

Во-вторых, необходимо глубокое погружение в языковую среду. Читать, слушать, смотреть видео на английском как можно чаще. При изучении американского английского это не составит труда: у каждого есть любимые песни и фильмы американского происхождения.

В-третьих, как можно больше общаться. Разумеется, с носителями. К счастью, этот способ сейчас легкодоступен благодаря интернету и развитию социальных сетей.

Бесспорно, лучший вариант для максимально быстрого и результативного изучения американского английского – это путешествие в Америку. Невозможно ничем заменить реальное общение с реальными американцами в естественной среде.

Единственное, чем рискует в данном случае путешественник, это настолько влюбиться в Америку и её язык, что будет сложно вернуться назад. Человек начинает не только свободно говорить на английском, но и думать на нём.

Можно ли найти вариант, сочетающий в себе сразу всё?

Языковая школа silver travel построила свою программу обучения на этих трёх главных принципах. И что немаловажно, результат подтверждается высокими результатами ее учеников: 108 баллов – средняя оценка выпускников по наиболее известному и общепринятому в США экзамену TOEFL.

Школа американского английского Сильвер Трэвел учла все самые работающие методики для изучения языка:

Преподаватели – только носители языка Нескучные и развлекающие занятия в классе И самое главное – включенное в программу путешествие в Майями для быстрого закрепления результата. Особые программы для подростков и студентов, учитывающие их психологию

Изучение языка – это инвестиция в себя, что всегда беспроигрышно. Почти за 3 года работы школы и колоссальному опыту языковая школа Silver Travel дала возможность тысячам людей приобрести свой билет в лучшее будущее.