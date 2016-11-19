Многие считают, что отдых на замечательных курортах Средиземноморского побережья Туниса – удовольствие не из дешевых. Однако, это не совсем так. Путешествие в эту североафриканскую страну могут позволить себе туристы с самым различным уровнем достатка. Как показывает практика, сегодня можно провести неделю на тунисских пляжах и за 35000-45000 рублей. На чем же можно сэкономить?

Дорога

Самой серьезной статьей расходов станет перелет из России в Тунис. Забронировав билеты заранее, можно совершить путешествие из Москвы до побережья Северной Африки и обратно за 18000-19000 рублей. Перелет в один конец продолжается от 7 до 9 ч.

Самолеты Lufthansa совершают промежуточную посадку во Франкфурте-на-Майне, Turkish Airlines – в Стамбуле, Air France – в Париже. Перелеты с авиакомпаниями Qatar Airways транзитом через Доху и Belavia с пересадками в Минске и Риме более продолжительны по времени и стоят на 50-70% дороже.

Добраться до Туниса можно из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и некоторых других городов России. Однако такое путешествие обойдется дороже. Выгодней все же лететь именно через Москву.

Цены на билеты снижаются в период с июня по ноябрь, достигая минимума в октябре. Наиболее дорого перелет обойдется в зимние месяцы и в марте. Итак, позаботившись о приобретении билетов на самолет заранее, можно уложиться в сумму 19 тыс. рублей. Забронировать билеты можно в интернете.

Проживание

Теперь рассмотрим затраты на размещение. Отели класса 4 или 5 звезд сразу стоит отвергнуть, поскольку за сутки в таких заведениях нужно будет отдавать от 7 тыс. рублей. А вот поселиться в гостинице классом ниже вполне можно уже 5 тыс. рублей. Уровень обслуживания в данном случае будет приличный, а персонал тут, как правило, расторопен и чрезвычайно доброжелателен.

Наиболее низкие цены предлагают небольшие семейные гостиницы или гостевые дома. Здесь за сутки с туриста берут от 1,8 до 3 тысяч, нередко предлагая и питание. Иногда, особенно в июле-августе, встречаются и более эксклюзивные варианты. Так, в городке Салиман, расположенном в 25 км от столицы, можно поселиться сейчас, затрачивая на жилье всего 850 рублей ежедневно.

За ночь в хостеле, которых в Тунисе предостаточно, нужно будет платить от 300 до 500 руб. Постояльцы здесь размещаются по 8-12 человек в комнатах, укомплектованных двухъярусными кроватями. Туалет и душевая комната устраиваются зачастую на каждом этаже. В большинстве подобных гостевых заведений имеются кухни-столовые, где несложно приготовить пищу и совершить трапезу.

Оптимальным решением по соотношению цены и качества можно считать аренду жилья. В частном секторе вполне реально подобрать неплохую квартиру по карману. Арендная плата будет зависеть от удаленности от побережья и комфортности жилья. Так, съемная однокомнатная жилплощадь в столице страны поблизости от моря будет обходиться 1000 руб. в сутки.

За жилье в центре нужно будет платить примерно на 300 р. дороже. В Сфаксе или Суссе реально снять аналогичную квартиру уже за 700. Несколько дороже, примерно в 800-900 руб., берут за сутки аренды дома и квартире на острове Джерба и в Хаммамете. Цены на съемное жилье повышаются в пик туристического сезона.

Итак, неделя проживания в неплохих условиях съемной квартиры обойдется туристу в 5-6 тысяч. Жилье можно снять заранее, подыскав подходящий вариант в интернете или обратившись в бюро по туризму Туниса, находящееся в Москве еще перед поездкой. Здесь с удовольствие помогут потенциальным гостям страны подобрать подходящий по стоимости и уровню комфортности вариант.

Изучить предложения жилья можно в интернете, например на букинге и подобных сайтах, и забронировать жилье заранее, если подберете подходящий по цене вариант.

Питание

В комплекс услуг, предлагаемых отелями, обычно входит одноразовое питание по принципу «шведского стола», хотя некоторые туры предусматривают и два приема пищи в день. Рассмотрим вариант, исходя из которого, обедать и ужинать придется за свой счет.

Обедая в одном из кафе средней ценовой категории вполне можно уложиться в 500 руб., заказав три блюда. Если добавить в личное меню еще чашечку кофе ценой в 48 рублей и бутылку негазированной воды за 19 р., то стоимость ежедневного питания составит 1067 рублей или 7469 руб. за неделю. Любителям пива стоит знать, что 0,5 л этого напитка местного производства или 0,33 л импортного аналога обойдется в 94 р. Курение при ограниченном бюджете придется исключить, поскольку сигареты стоят дорого. За пачку Marlboro, к примеру, придется заплатить около 200 рублей.

В съемной квартире можно готовить пищу и самостоятельно. Стоимость продуктов питания в стране вполне невысока. Ниже приведем цены на некоторые из них:

Полукилограммовая буханка хлеба – около 10 р.

Литр молока местного производства – 36 р.

Десяток яиц – примерно 54 р.

Килограмм белого риса – 55 р.

Килограмм куриного филе – 238 р.

Килограмм помидоров – 30 р.

Килограмм картофеля – 30 р.

Исходя из этого, питаться дома выгодней, при этом останутся средства, чтобы побаловать себя еще и местными фруктами. Стоимость килограмма апельсинов на местных рынках составляет 50 руб., а великолепных яблок – 90. Готовя дома, вполне можно тратить на еду примерно 600 рублей в день, уложившись в 4,2 тысячи за неделю.

Транспорт

Стоимость поездки на рейсовых городских автобусах приятно удивит туриста из России. За разовый проезд платят 16 р., а месячный проездной стоит чуть больше 800. Такси тоже вполне доступно – километр пути на этом виде транспорта обойдется в 24 р.

Туристический отдых предусматривает неспешные прогулки с осмотром достопримечательностей. Следовательно, совершая по 5 поездок в день, в течение недели на проезд в автобусе придется потратить 560 р., что очень немного.

Экскурсии

Описание основных достопримечательностей выходит за рамки данной статьи. Узнать и выбрать места для посещения вы можете у одного из туроператоров или в интернете, например на мироведе и подобных сайтах. Ниже мы рассмотрим несколько достопримечательностей, без посещения которых путешествие не будет полным.

Отдыхая на родине одной из самых могущественных цивилизаций Древнего мира, нельзя не увидеть хотя бы несколько исторических памятников. Наибольшей популярностью у туристов пользуются экскурсии к развалинам древнего Карфагена. Тур выгоднее приобретать не в отеле, а в офисе одного из многочисленных туроператоров. Он продолжается в течение 7-9 ч и обойдется примерно в 2400.

Еще одним обязательным путешествием является двухдневная экскурсия по Сахаре, за время которой на современном и кондиционированном автобусе нужно будет преодолеть более 1300 км. Ее маршрут позволит увидеть южную и центральную часть Туниса и посетить знаменитый амфитеатр Эль-Джем, города Матмата, Керуана и великолепные оазисы. Нередко экскурсия предусматривает посещение и места съемок знаменитого фильма «Звездные войны», где сохранены все декорации. На ночь туристов размещают в достаточно комфортабельных гостиницах. Стоимость тура с предоставлением двухразового питания составляет 5400 рублей.

Таким образом, почти половина недельного отпуска будет посвящена познавательному отдыху, что позволит выполнить обязательную программу. На две увлекательные экскурсии нужно будет потратить примерно 7-8 тысяч. Изучите предложения разных турагентств и выберите оптимальный вариант по цене и качеству.

Развлечения

Полноценный, пусть и бюджетный отдых нельзя представить без минимальных развлечений. Стоимость билета в кино составляет 180 р., однако идти туда стоит лишь тем, кто владеют французским языком. В большинство ночных клубов предоставляется бесплатный вход, но на этом сказка заканчивается. Цены в этих заведениях не отличаются демократичностью. Особенно это касается спиртных напитков. За рюмку абсента среднего уровня придется заплатить примерно 900 р., а бутылка красного вина обойдется почти в 2500.

Массу относительно недорогих развлечений туристам предлагают на пляжах. Цены на наиболее популярные из них составляют:

Планирование на водном парашюте – 600 р.

Час катания на катере с купанием в открытом море – 1500 р.

Катание на водном мотоцикле – 500 р.

Час аренды лодки каноэ – 480 р.

В Хаммамете можно посетить великолепный зоопарк, заплатив за вход в него 600 р. В столице страны есть замечательный аквапарк, билет который обойдется в 800 рублей. Во время экскурсий за 500-600 р. туристу предложат покататься на верблюде, почувствовав себя настоящим бербером. Отдыхая на пляже, можно сэкономить на аренде шезлонгов и зонтиков, которая здесь достаточно дорога. За пользованием каждым аксессуаром нужно буде заплатить примерно по 150 рублей.

Таким образом, позволяя себе небольшие развлечения через день, придется пожертвовать еще примерно 2000.

Выбираем сувениры с умом

Кроме того, из поездки стоит привезти хотя бы один сувенир на память. О магнитиках китайского производства здесь упоминать не будем. У торговцев на пляже легко купить несколько безделушек, выполненных местными ремесленниками, стоимость которых начинается от 60 р. Если остались деньги, то можно приобрести качественную кожаную сумку, которая обойдется примерно в 1500.

Что в итоге?

Теперь остается только подвести черту. Неделя отдыха у теплого моря с проживанием в съемной квартире, самостоятельной готовкой, выполнением программы минимум по экскурсиям и с небольшим количеством развлечений потребует суммы в 20160 рублей. Добавив 19000 р., необходимых для путешествия в оба конца, получаем в итоге чуть более 39 тыс. рублей. Вполне неплохо.