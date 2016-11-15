Луи Виттон – один из самых дорогих брендов на мировом рынке моды. С конца XIX века французская компания производит различную продукцию, которая является символом стиля и статуса. При этом наиболее популярными остаются сумки и аксессуары. Это недешёвая покупка, но она прослужит вам не менее 10 лет. Стильной и модной сумке Луи Виттон будут завидовать. Основные особенности бренда – стильный и по-настоящему шикарный дизайн, отличное качество пошива. В России весь ассортимент продукции знаменитого французского бренда представлен в магазине BrandBags. Главная цель – дать возможность россиянам приобрести качественный товар по приемлемой цене. Преимущества магазина – большой ассортимент (сумки, чемоданы, клатчи, кошельки для мужчин и женщин), низкие цены (товар продаётся без накрутки за счёт прямых поставок и продажи через интернет), бесплатная доставка по всей России. Также среди важных плюсов покупки товаров на онлайн-площадке – возможность вернуть или обменять любую вещь и возможность приобретать товар оптом, соответственно по оптовым ценам. В разделе сумок доступны почти все коллекции – Monogram Canvas, Damier Ebene Canvas, Damier Azur Canvas, Monogram Vernis, Monogram Multicolore, Yayoi Kusama, Epi Leather и другие.

Также стоит обратить внимание на рюкзаки Луи Виттон, идеальный вариант для путешествия за город или за границу. Здесь же можно выбрать кошелёк Луи Виттон. В ассортименте также аксессуары: солнцезащитные очки, ремни, шарфы и платки, визитницы и ключницы, сумки для ноутбука, обложки на паспорт, чехлы для телефона, ежедневники, галстуки, часы и другие товары. В течение всего года в магазине действует специальная система скидок. Если вы приобретаете два товара, вам дают скидку в 5%. При трёх покупаемых товарах вы сэкономите уже 10%. В случае, если у вас на носу день рождения, вам устроят сюрприз – подарок в виде 20%-ной скидки. Также действует накопительная система скидок. Чем больше вы тратите, тем более выгодными становятся ваши следующие покупки. Также вы можете получить 1500 тыс. рублей скидки, если оставите свой отзыв после покупки. “Заказывала две сумки: себе и сестре. Качество потрясающее! Швы ровные, сумка держит форму, подкладка отличного качества! Я очень довольна покупкой!”, пишет Лиза. “Заказывала впервые по интернету сумку. Не разочаровалась! Качество очень хорошее!Стоит этих денег, не дороже это точно....если сравнить с оригиналом! Не бойтесь, этой фирме можно доверять!”, делится своим опытом Катерина.