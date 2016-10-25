Эффективное отопление загородного дома зависит от множества разнообразных факторов, которые необходимо учесть еще до начала проектирования и монтажа системы. Очень важно выполнить все необходимые расчеты и принять во внимание все нюансы, влияющие на тепловые потери. От этого будет зависеть конфигурация будущей системы отопления, методы ее установки и особенности эксплуатации.

Система отопления природным газом

Наиболее распространенный вид отопительных систем для загородных домов – системы, работающие от газовой котельной. Такой выбор домовладельцев не случаен. Природный газ является недорогим и эффективным топливом, дающим большую теплоотдачу при сгорании. И если есть возможность газификации дома и рядом уже имеются распределительные газовые сети, то данная разновидность отопления будет оптимальным решением проблемы.

Выбор газового котла

Подбор соответствующего оборудования производят, исходя из индивидуальных потребностей хозяев и особенностей загородного дома.

Если площадь жилища небольшая и требуется только обогрев, то можно выбрать котел с одноконтурной схемой. В случае необходимости организации горячего водоснабжения в таком небольшом доме Вам потребуется котел с двумя изолированными контурами, работающими на отопление и на подачу горячей воды. Если дом большой и имеет два санитарных узла и более, то к применению оптимальна схема – котел с одним контуром и возможностью подключения бойлера косвенного нагрева.

Так же различаются котлы размерами и способом крепления. Крупные газовые котлы обладают большой мощностью и имеют напольное исполнение. Менее мощные котлы могут крепиться к стенам. Настенные котлы используют для отопления загородных домов, площадь которых не превышает 200 м².

Большую роль в надежности и эффективности работы любого котла играет тип и материал изготовления теплообменника. Эти узлы бывают выполнены из меди, чугуна или стали. Другие материалы считаются не такими надежными, поэтому не популярны. Теплообменники, выполненные из меди, устанавливаются в основном в настенных котлах. Если в доме используется котел напольного исполнения, то лучше выбирать модель с теплообменником из стали или чугуна.

Применение газовых котлов классической конструкции требует грамотного обустройства дымохода, в соответствии с действующими технологическими нормами и требованиями безопасности. Дымоход способствует выведению продуктов сгорания наружу, не позволяя им скапливаться в помещении.

Использование турбированных котлов позволяет обойтись без классической конструкции дымохода. Внутри таких котлов газообмен происходит по двухконтурной схеме. По одному из контуров в топку нагнетается кислород, а по второму выводятся продукты сгорания. Циркуляцию газов обеспечивает вентилятор.

Выбор труб для системы отопления загородного дома

Важной частью любой системы водяного отопления являются трубопроводные контуры. На критерии выбора материалов и сечений труб влияет способ их прокладки, метод и схема их разводки.

Например, если Вы желаете выполнить разводку трубопроводов с креплением их к стенам, то оптимальным решением будет использование армированных трубопроводов из полипропилена. Данный материал не поддается температурным воздействиям со стороны теплоносителя, не расширяется и не деформируется. Поэтому, такой трубопровод, закрепленный на стене, не приведет к ее деформации или разрушению.

Использование популярной сегодня коллекторной разводки будет более эффективным, если применить трубы, для изготовления которых использован сшитый полипропилен. Такую трубу легко проложить единым куском, без лишних стыков, что обеспечит надежность системы и снизит риск протечек.

Независимо от выбранного оборудования и материала трубопроводов, проектирование и монтаж отопления в загородном доме требуют профессионального подхода. Должны быть выполнены необходимые теплотехнические и гидравлические расчеты, учтены все особенности жилища, соблюдены действующие нормы. Только в этом случае Вы получите на выходе надежную и безопасную систему обогрева, которая прослужит вам не один год!

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