Настоящая взрослая жизнь оказалась не такой уж весёлой штукой, как казалось при выпуске из университета. И всё, что входит в минимальный набор социального успеха типа семьи, детей и других домашних животных, вовсе не гарантирует безудержного и беззаботного веселья по выходным и отдыха с расслаблением после тяжёлого трудового дня.

Не говоря уже о том, что актуальность анекдота «Между едой и сном такой маленький промежуток, где вы находите время на все эти ваши сексы?» в жизни семейного человека после 30 лет становится очевидной.

Недавно жаловалась приятелю, что в моём холодильнике прекрасное шампанское стоит уже 4 дня. И фильм! Фильм меня тоже ждёт. Есть ещё заначка из орехов, которые моему ребёнку нельзя. Я каждый день мечтаю: вот сейчас уложу своего двухлетнего сынишку спать, а сама сяду смотреть кино, налью бокал и буду грызть орехи! Могу даже на барном стуле сидеть на кухне и смотреть с компа. Я уже без претензий на особые удобства.

Но как-то так получается, что к 22:00 я уже поработала, приготовила ужин, с ребёнком погуляла, поиграла, а он ещё просит спеть ему перед сном песенку про автобус и поговорить по душам про работу башенного крана. Я понимаю, что в очередной раз уснула раньше ребёнка, потому что он меня будит звонким голосом: «Мамочка! Не спи! Пошли ещё фонарики в окне посмотрим!»

Приятель сочувствующе кивает головой, говорит, у него та же ерунда, только сыну уже 14 лет, а там уроки, электронный журнал успеваемости, а ещё работа, работа на дом. Так что неделю в холодильнике лежит нетронутое пиво.

Долгие разговоры на кухне с друзьями по душам заменились декларацией желания встретиться и совершенной невозможностью совместить графики всех поездок на семейные дачи, развивающие экскурсии для детей, их кружки, их режим жизни. Даже когда мы наконец собираемся, к примеру, с подружками, разговоры как-то сильно отличаются от тех, что несколько лет назад показывали в «Сексе в большом городе». Нет больше никаких белокурых принцев на вечеринках и непристойных знакомств на тренингах личностного роста. Есть снулые рыбы-воспитательницы, которые в саду кормят наших детей через силу, безумные мамаши из родительского комитета, которые вечно хотят собрать деньги на новые одеяльца, рубку кустов шиповника на детской площадке или посадку живой изгороди на ней же.

Совсем недавно моя подруга нашла выход. Она сказала: «Мы делаем литературный клуб! Раз в две недели собираемся после прочтения одной из книг из списка «100 лучших книг классической литературы» и обсуждаем. Всё равно в школе никто классику не читал, она вызывала тошноту. Может, хоть сейчас приобщимся к мировой культуре, а то пенсия на горизонте, а мы ещё Прустом не насладились».

Мы с ней стали обзванивать людей в поисках единомышленников. Это было потрясающе! Наши знакомые, подбирающиеся к 40 годам, а некоторые и перевалившие эту дату, с жадностью вцепились в эту идею. Оказалось, дефицит личного душевного общения стал нашей общей бедой.

Когда впервые мы собрались в кафе за чаем, чтобы по-быстрому для разминки обсудить «Над пропастью во ржи», не могли разойтись три часа. Тревожные супруги звонили на мобильные телефоны участникам встречи, требовали возвращения в семью и негодовали по поводу брошенных деток и занятия «всякой ерундой».

Стало понятно, что мы больше не будем ходить на дискотеки и у нас нет больше времени и сил устраивать шумные и пьяные вечеринки. А главное, это больше не приносит удовольствия. Но собраться раз в две недели для литературного соития с друзьями мы можем. А ещё это значит, что девочкам теперь есть куда носить каблуки и платья.