В 90-х годах из-за Нагорно-Карабахского конфликта ситуация в Азербайджане была критическая. Но вот на пост президента был избран Гейдар Алиев, и война с Арменией прекратилась. Избранный президент занялся восстановлением экономики. В декабре 1994 – марте 1995 года были созданы специальные комиссии для того, чтобы разработать план преобразований. Конституция (принятая в 1995 году) отменила государственную монополию на владение землёй и признала право граждан иметь недвижимость. В 2003 году Гейдар Алиев оставил президентский пост, эту должность занял его сын Ильхам.

Тем временам принадлежит забавный случай. На некоем собрании во время выступления бывшего президента какой-то человек крикнул с места: «Вы агент КГБ!» Алиев ему отвечал: «Это вы агент КГБ. А я генерал КГБ».

А теперь ещё раз углубимся в историю... Один из предшественников Гейдара Алиева на посту Первого секретаря компартии Азербайджана, Вели Ахундов, решил сделать научную карьеру. В масштабах Баку это было несложно. Ему написали кандидатскую и докторскую диссертации, присвоили профессорское звание и избрали в местную Академию наук. Но сановнику захотелось стать членом Всесоюзной Академии, и с этой целью он отправился в Москву. И вот президенту Академии (каковым в те годы был М. В. Келдыш) доложили, что его желает видеть член ЦК КПСС, Первый секретарь компартии Азербайджана. Говорят, высокий гость вошёл в кабинет, поздоровался с хозяином и тут же выложил на письменный стол массивный поднос из чистого золота, усыпанный рубинами, изумрудами и сапфирами: «Это вам от умельцев Азербайджана». Поражённый Келдыш произнёс: «Я не могу принимать такие подарки...» «Обижаете умельцев Азербайджана», – сказал гость с укоризной. Однако же Келдыш настоял на своём, и честолюбивому бакинцу не удалось сделаться членом Всесоюзной Академии.

Между прочим, Ельцин был первым из руководителей нашей страны, кто мог правильно выговаривать слово «Азербайджан». Брежнев говорил нараспев: «А-жи-ба-жан». Горбачёв брал это слово с налёту, и получалось «Азебрджан». Я как-то заговорил на эту тему с жителем Баку, и тут выяснилось, что больше всех они ненавидят Ленина, поскольку в одном из своих писем он их именует «бакинскими татарами».

Как известно, в 1918 году в Красноводске были расстреляны комиссары – руководители «Бакинской коммуны». (В Москве по сию пору есть улица 26 Бакинских комиссаров). А в прежние времена в центре Баку находился памятник этим казнённым деятелям. Его удалили в 2009 году. Ну а в наши дни многие азербайджанцы проживают в Москве, главным образом они занимаются торговлей. По этой причине в ход пошла шутка: оптовый рынок имени двадцати шести бакинских коммерсантов.

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