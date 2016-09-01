25-летняя годовщина августовского путча 1991 года, приведшего к развалу СССР и приходу к власти Бориса Ельцина, вновь обострила общественную дискуссию – можно ли было спасти Страну Советов? Увы, история не знает сослагательного наклонения и вынесла свой суровый приговор крупнейшему геополитическому проекту столетия. И в первую очередь этот приговор носил экономический характер. Страна, победившая фашизм, первая запустившая человека в космос, построившая первый в Европе атомный реактор, так и не смогла нормально накормить, красиво одеть и обеспечить доступным жильём своих граждан. Капитализм же, сделавший ставку на частную инициативу и свободные рынки, справился с этими задачами легко и непринуждённо. Неужели социализм был обречён с момента своего появления?

Об этом трудно судить в целом, но тот социально-экономический строй, который сложился в СССР к концу 80-х годов и который был весьма не похож на то, что замышляли основоположники марксизма, обладал вполне конкретными изъянами.

Во-первых, пресловутая «сырьевая зависимость». Советская элита сделала упор на экстенсивный путь развития – именно в 70-х и 80-х годах прошлого столетия нефть и газ заняли первые места в структуре экспорта. Экономический рост в СССР стал заложником мировых цен на энергоносители. Когда в западных странах начался кризис, котировки сырья упали в несколько раз – тут же значительно снизились экспортные доходы страны. Усилилось технологическое отставание во многих отраслях, на первое место вышла проблема дефицита.

Во-вторых, Советский Союз являлся одной из двух сверхдержав и нёс значительную финансовую нагрузку, связанную с поддержанием жизнеспособности так называемой мировой системы социализма и части развивающихся стран третьего мира. Застывшая идеология и догматизм элиты не позволил быстро отказаться от этой поддержки и направить освободившиеся ресурсы на развитие собственной экономики. До самого своего крушения СССР продолжал выдавать льготные кредиты и оказывал поддержку коммунистическим партиям по всему миру. Потом все эти дружеские займы пришлось полностью или частично списывать современной России.

Наконец, обладая значительными запасами ядерного оружия, способного несколько раз уничтожить весь мир, СССР так и не смог найти достойного выхода из холодной войны. Противостояние с Западом требовало очень больших ресурсов, которые к концу 80-х годов оказались исчерпаны. Основной отраслью советской экономики был военно-промышленный комплекс, обеспечивавший обороноспособность не только СССР, но и стран Варшавского договора. Всё это привело к резкой диспропорции хозяйственной системы, которая была ориентирована на первоочередное развитие военной промышленности в ущерб иным отраслям экономики. Как результат, с прилавков магазинов стали исчезать даже товары первой необходимости (в экономике подобная ситуация известна как дилемма «пушки против масла»). В свою очередь, неповоротливый Госплан не мог оперативно реагировать на меняющийся спрос и устранять диспропорции.

В итоге советские граждане, которые за полгода до появления ГКЧП проголосовали на референдуме за сохранение СССР, уже в августе 91-го равнодушно (а кое-кто и «с аплодисментами») наблюдали, как гибнет государство.

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