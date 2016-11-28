Прошло уже почти три недели с момента неожиданной победы Дональда Трампа на выборах президента США, однако ни финансовые рынки, ни экономические эксперты не могут успокоиться. Слишком неопределённая ситуация, слишком много новых рисков и возможностей. Сразу после избрания Трампа упал доллар, скакнули вверх цены на золото, пошли вниз фондовые индексы и котировки нефти. Наибольшим спросом начали пользоваться «защитные активы». Однако прошло ещё несколько дней – и мы видим ровно обратную ситуацию. Эксперты заговорили о том, что президентство Трампа может быть вовсе не таким плохим с экономической точки зрения, как это представлялось ранее. Снижение налогов, дерегулирование в ряде важных отраслей, сокращение госаппарата – всё это может привести к неплохому росту. А экономика США – это четверть мирового ВВП. Рост в Штатах – хорошая новость для всего остального мира. И вот уже инвесторы отворачиваются от защитных активов, вкладываются в доллар. Курсы японской йены и евро испытывают сильное падение. Причём в паре евро/доллар речь уже идёт о скором достижении паритета, чего не было с 2002 года! Ещё хуже дела у китайского юаня. Национальная валюта Поднебесной упала в цене до восьмилетнего минимума.

Так каким же будет президентство Дональда Трампа? Важно понимать, что к власти в США пришли изоляционисты. Международные соглашения (вроде Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства, которое значительно увеличивало власть международных корпораций и банков), скорее всего, будут похоронены. Европа если и не предоставлена сама себе, то явно внимание гегемона к ней будет меньше. Серьёзные проблемы у Китая, который будет находиться под давлением из-за «валютных войн» и манипулирования курсом юаня. И совсем плохо обстоят дела у Мексики. В ходе своей избирательной кампании Дональд Трамп обещал депортации и строительство стены между США и Мексикой. Как результат, за последние пару недель национальная валюта песо обвалился к доллару до минимума за последние 20 лет, и представляется, что это ещё не предел.

А у кого дела обстоят лучше, чем у других? Эксперты называют Россию одним из главных выгодоприобретателей от победы Трампа. Новый президент США неоднократно заявлял, что постарается наладить отношения с нашей страной. Это позволяет надеяться если и не на отмену санкций (так, американские санкции Джексона-Вэника против Советского Союза были введены в 1974 году и отменены только в 2012-м, когда СССР уже не было в живых 21 год), то хотя бы на смягчение. Помимо санкций, есть надежда договориться и по другим, не менее важным вопросам – от Сирии и Украины до расширения НАТО и противоракетной обороны.

Впрочем, чтобы не разочаровываться – не стоит очаровываться. В США – традиционно разделённое правительство, демократы в будущем вполне могут взять власть и в Сенате, и Палате представителей, так что у Трампа будут связаны руки. Но именно эти связанные руки открывают перед многими мировыми игроками, в том числе и перед Россией, массу возможностей.

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