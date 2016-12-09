Познакомиться с северным оленем, научиться рисовать 3D-ручками, приобрести новогодние подарки для своих близких и сделать доброе дело — благотворительная ярмарка «Добрый Челябинск» приглашает жителей города провести свой день интересно и со смыслом, зарядиться новогодним настроением.

11 декабря выставочный центр «Мегаполис» наполнится детским смехом, запахом мандаринов и живой музыкой. На одной площадке 35 благотворительных организаций создадут атмосферу праздника и предложат жителям города новогодние подарки, сделанные своими руками. Чердачные игрушки, мыло ручной работы, украшения, интерьерные куклы, домашнее печенье, мандариновое варенье и другие сувениры порадуют челябинцев.

В уходящем году можно успеть научиться чему-то новому. Например, создавать объемные предметы из воздуха с помощью 3D ручки. Мастер-классы благотворительной ярмарки «Добрый Челябинск» — это возможность самому создать новогодние подарки для своих близких. Опытные мастера научат делать елочные и мягкие игрушки, букеты из конфет, готовить праздничные блюда русской и европейской кухни, рисовать по воде и песку, а также кататься на лошади.

«Добрый Челябинск» — настоящий праздник для детей с веселыми играми, мыльными пузырями, аквагримом, возможностью погладить и покормить морковкой пони, сделать фото с символом Нового года — петухом. Челябинский зоозащитник Карен Даллакян представит ребятам змею, которая настолько дружелюбна, чтоб позволяет обернуть себя вокруг шеи в виде галстука. А также ребята смогут познакомиться с северным оленем, верблюдом и лошадью, которые будут находится у входа в выставочный центр.

Приобретая красивые новогодние подарки за пожертвования, гости поддержат подопечных благотворительных фондов Челябинской области: детей-инвалидов, детей-сирот, ветеранов, многодетные семьи, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждая организация собирает средства на свой конкретный проект, о котором расскажет всем желающим. Желание посетить ярмарку выразили многие жители города, среди них музыканты, бизнесмены и чиновники.

Ярмарка «Добрый Челябинск» является последним этапом благотворительного марафона, который стартовал в городе 15 ноября. В рамках марафона прошло более 30 благотворительных мероприятий, которые позволили познакомить жителей города с работой некоммерческих организаций и сделать благотворительность легкой, привычной и модной.

Организаторы благотворительного марафона и ярмарки «Добрый Челябинск»: Челябинский региональный ресурсный центр для поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, Челябинское городское общественное движение помощи онкобольным детям "Искорка", Челябинский региональный благотворительный фонд "Родная". Информационный партнёр – медиахолдинг «Гранада Пресс»