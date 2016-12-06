Уральские пельмени ждут гостей 10 декабря

По традиции на Руси рождественские приготовления начинались с 6 декабря – день памяти Святого Николая (Никола зимний). Праздник в честь святого всегда отмечался торжественно: с песнями, гуляниями, забавами и особой ярмаркой под названием Никольская – торги, на которых все желающие могли запастись провиантом к новогоднему столу.

На Южном Урале возрождением такой традиции стало проведение ярмарки в рамках фестиваля «Уральские пельмени на Николу зимнего», который пользуется огромным успехом у горожан.

В этом году юбилейный фестиваль пройдет с небывалым размахом: театрализованный парад, торжественная церемония открытия, выступления лучших фольклорных коллективов, задорные песни и конкурсы.

Гости гастрономического праздника поборются за награды в потешных поединках:

пельменные хоккей, дартс, лакросс и пинг-понг;

перетягивание каната и битва пельменными подушками;

стрельба из гигантской рогатки;

гонки на санях и многое другое.

В рамках празднования традиционного фестиваля будет установлена огромная книга рецептов, в которую каждый желающий сможет добавить свой рецепт. В итоге будет составлена Книга рецептов уральских пельменей.

Гастрономическая изюминка фестиваля – конкурс «Народный пельмень». По итогам дегустации экспертное и народное жюри определит производителя самых вкусных пельменей.

Все участники ярмарочных рядов смогут принять участие в ещё одном традиционном конкурсе – «Этой ярмарки краски!», который будет направлен на выявление лучшего оформленного торгового места. В финале мероприятия оргкомитет фестиваля выберет победителей в конкурсах.

Одним из ключевых мероприятий фольклорно-гастрономического фестиваля «Уральские пельмени на Николу зимнего» станет проведение конкурса «Южный Урал событийный», в рамках которого представители событийных проектов региона представят презентации на сцене.

Конечно, неизменной остается ярмарочная часть празднования – ряды продовольственной продукции от лучших южноуральских предприятий. Посетители смогут приобрести гастрономические изыски к новогоднему столу, запастись подарками и отличным новогодним настроением.

«Уральские пельмени на Николу зимнего – не просто ярмарка лучших производителей пельменной продукции, – комментирует директор Центра Развития Туризма Татьяна Владимировна Бай. – Это яркий праздник, который каждый год, в любую погоду, собирает тысячи гостей. Отмечать Николу зимнего согласно традиции стало уникальным событием, которое проходит только в Челябинске»».

Отметим, что в 2015 году состоялся первый фестиваль событийных мероприятий региона. На площадке состоялись презентации 3 событийных проектов – Ильменский фестиваль, Бажовский фестиваль, Сабантуй.

Фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» состоится 10 декабря с 12:00 до 15:00, ПКиО им. Гагарина.

Информационный спонсор мероприятия – медиахолдинг «Гранада Пресс»