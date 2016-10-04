20 сентября исследователи из Казани отправились на поиски затонувшей царской флотилии в Дагестан.



Известно, что, когда во время Персидского похода Пётр I высадился близ Дербента, налетел шторм и более десяти транспортных кораблей затонуло. Именно их и пытается отыскать экспедиция. В команде подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества двадцать участников: большинство из Казани, несколько человек из Чистополя, также к татарстанцам присоединился президент региональной подводной федерации Мурманской области Алексей Полищук.



Исследователи разбили автономный лагерь близ Дербента на берегу Каспийского моря, установили водолазный центр, кухню, кают-компанию, корпуса, душевые и биотуалеты. Всё снаряжение и оборудование заняло целую фуру.



Хотя температура воды Каспия на сегодня составляет +21 градус по Цельсию, что намного выше температуры воды во время прошлой экспедиции на Белое море, да и погружение на этот раз не идёт на десятки метров, без сложностей не обошлось. Несколько дней команда потеряла из-за шторма на море.



– Мы работаем на малой глубине – 3-10 метров, она тянется на несколько миль от берега. Кажется, что ничего сложного нет, но это как раз глубина волны, и аквалангистам просто сложно удержаться на месте, – рассказывает известный казанский журналист, участник экспедиции Антон Райхштат.



Ещё одним серьёзным препятствием для поисков стала плохая видимость: волны поднимают взвесь со дна, и на расстоянии полуметра уже ничего не видно. Также неприятной неожиданностью стали браконьерские сети, в которых запутываются и сами водолазы, и винты лодок. Исследователи с браконьерами не церемонятся: сети уничтожают, а попавшую рыбу выпускают.



В четверг на прошлой неделе с погодой повезло, на море установился штиль, и ребята сразу смогли приблизиться к разгадке затонувших кораблей.



– Мы нашли рукотворные предметы. Один из них напоминает форму большого якоря, а второй – полый цилиндр, который может быть частью корабельного орудия. Мы ничего не собираемся поднимать со дна, а лишь составляем перспективные места для дальнейших изучений, делаем фото- и видеофиксацию, – прокомментировал Райхштат.



Главная задача экспедиции – узнать места залегания кораблей и составить их координаты. Сейчас у команды есть лишь примерные направления. Поисковая работа ведётся как специальным судном-разведчиком, которое сканирует дно, так и обученными аквалангистами, которые уже непосредственно изучают заинтересовавший их участок. Кроме того, дайверы планируют исследовать подводную Дербентскую крепость, которая, по некоторым гипотезам, уходит на пару миль в море. Пять лет назад участники РГО нашли саму стену, но обследовать её тогда не смогли.



Экспедиция продолжится две недели. Даты повторных исследований Каспийского моря пока не называются.



Считается, что большая часть судов для Персидского похода Петра I была сделана в Казанском адмиралтействе, всего же у нас было отстроено 200 кораблей. Этой экспедицией татарстанцы хотят напомнить значимость нашего адмиралтейства в создании русского флота.



Автор: Анна Главатских



Фото: пресс-служба РГО