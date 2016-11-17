И, конечно, льется из колонок музыка, напоминает о соблюдении порядка администрация. Как появляются голоса, которые звучат над любимой улицей Челябинска? Об этом мы расспросили Эдуарда Трифонова, генерального директора ООО « Азбука » - компании, которая транслирует аудио и видеорекламу на пешеходной Кировке, а также в парках Пушкина и Гагарина, ТРК «Родник», «Алмаз», «Башня» и многих других точках города (подробности на сайте http://www.azbuka.info ).

- Откуда вообще взялась аудиореклама на Кировке и в парках?

- Радио появилось в парках и ТРК с чисто утилитарными целями: периодически нужно объявить о находке, попросить потерявшегося на территории человека подойти в определенное место или, если говорить о магазинах, сообщить «Отдел такой-то через 10 минут закрывается». Так что вещание возникло по необходимости. А затем стали появляться и другие потребности.

- Какие еще функции выполняет видео и аудиосопровождение?

- Социальные и культурные. Мы озвучиваем информацию, которую предоставляют прокуратура, налоговая служба. Кроме того, у нас есть договор с областным министерством культуры. А в этом году все посетители городского сада им. Пушкина могли послушать стихи уральских поэтов в исполнении авторов или артистов. Такие трансляции мы устраивали в рамках проекта «Поэзия в парках» и надеемся, что они помогли горожанам узнать больше о литературе своей малой родины.



- Есть и другие направления?

- Нельзя забывать о рекламе. Во-первых, она выполняет значимую информационную функцию. Мы часто отмахиваемся от листовок и сообщений, но, в конечном итоге, сведения о крупной скидке на обувь, одежду, мебель могут быть совсем не лишними. Кроме того, реклама помогает обеспечивать работу аудиосопровождения. Ведь для того, чтобы люди могли с удовольствием слушать музыку на эскалаторе в ТРК, нужны хорошие колонки, лицензионные записи. Кстати, речь не только о них. Я, например, точно знаю, что деньги, вырученные за счет рекламы, пускают на уборку пешеходной Кировки. А это не мелочи — всем хочется, чтобы место отдыха было чистым.



- Наверное, реклама в таком месте очень дорогая? Ведь это самый центр города.

- Напротив, главный плюс аудио и видеорекламы — это ее доступность в сравнении с билбордами. По сути, мы обеспечиваем небольшим компаниям возможности приобрести очень недорогой рекламный продукт. Бывает так, что мы говорим предпринимателю: «Какой у вас средний чек? Хорошо, стоимость рекламы будет равна двум таким чекам». А недавно в рамках акции «Поддержим малого предпринимателя» мы давали малому бизнесу 70% скидки.



- Чем еще хороша аудио и видеореклама?

- Второй из ее значимых плюсов — большой охват аудитории. У нас на 23 точки вещания средняя проходимость - более 3 млн человек за месяц. И это только очень средние цифры. Кроме того, мы работаем не только в парках, но и в ТРК, продуктовых сетях. А это места, куда человек приходит регулярно. Ведь, по крайней мере, раз или два в неделю вы должны заглянуть в крупный магазин за продуктами. А там вас ждет наша реклама.



- Звучит довольно угрожающе... А как относятся люди к такой рекламе?

- Знаете, для людей аудио и видеореклама имеет большой плюс. Она ненавязчива. Она не дает в руки кипу листовок, которые нужно куда-то деть — выбросить или убрать в карман. Она не загораживает окно баннером. Аудиореклама работает там, куда мы приходим на некоторое время, в хорошем настроении и готовыми воспринимать информацию. В этом заключается еще один большой плюс.

Надежда Медведкина