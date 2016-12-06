В минувшую пятницу, 2 декабря, после прямого эфира на «Русском радио», на заправочную станцию по Свердловскому тракту, 12-В, буквально через восемь секунд приехал счастливый победитель, челябинец Дмитрий Туробов. Его железного коня бесплатно заправили 30 литрами прекрасного топлива финалисты шоу «Хочу к Меладзе».

Участники популярной группы MBAND на один день стали заправщиками и не стеснялись раздавать автографы и делать фотографии с поклонниками.

Победителем может стать любой житель нашей страны. Нужно лишь слушать «Русское радио» каждую пятницу в 13-10 по московскому времени. В прямом эфире прозвучит адрес АЗС и кодовое слово. Первый, кто приедет и скажет код, выиграет фотосессию со звездой и заправку премиальным топливом.

Утешительные призы получат второй и третий водитель. Кофе от Drive Cafе, сувениры и карты лояльности от АЗС «Газпромнефть» помогут поднять настроение и зарядиться энергией на весь день.