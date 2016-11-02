Победительница первого сезона шоу "Голос.Дети" Алиса Кожикина выпустила новый клип, который всего за двое суток набрал миллион просмотров.
Видео на песню Алисы Кожикиной "Я не игрушка" рассказывает о первой школьной любви.
Алиса Кожикина, покорившая сердца миллионов победой в первом сезоне шоу "Голос.Дети", предстает в новом клипе в непривычном бунтарском образе.
Песня "Я не игрушка" стала заглавной в первом сольном альбоме 13-летней Алисы Кожикиной.
Продюсером клипа и композитором песни выступил Михаил Чертищев. Режиссерами видео стали братья Чижиковы.
Алиса Кожикина родилась в 2003 году в селе Успенка Курской области. В 10 лет юная певица стала победительнице шоу "Голос.Дети" в составе команды Макса Фадеева и заняла 5 место на детском конкурсе "Евровидение".